民進黨台北市長候選人沈伯洋於昨晚宣布取消選前之夜活動，並發短片稱其他場地全被借走，引起支持者嘩然，但國民黨台北市議員楊植斗指出，4年前的選舉，陳時中陣營搶到凱道路權，當天沒有辦造勢活動，且吳思瑤當時也說「搶輸了那下次就請早」。

沈伯洋原定周五選前之夜在台北市議會前舉行「市民之夜」，昨天開始針對周邊仁愛路等段進行四階段交通管制，為期長達4天，因周邊連接重要道路，封路4天引發民怨，沈伯洋陣營昨晚決定取消選前之夜，連夜拆除舞台。

沈伯洋昨晚在舞台前錄製影片表示，因為這次要辦市民之夜，就是「選前之夜」，凱道被借走、市府路被借走、市府廣場不給借、北平東路也被借走，最後就選定仁愛路。因為市府廣場這邊都不能用，就必須往仁愛路推，整個舞台必須要封路才有辦法做。

對於沈伯洋支持者的反彈，國民黨台北市議員楊植斗指出，4年前的選舉，陳時中陣營搶到凱道路權，最後選擇辦在北平東路，凱道則空空蕩蕩，當天沒有造勢活動。他說，非常巧，4年前陳時中的競辦總幹事也是吳思瑤，她說「搶輸了那下次就請早。」

楊植斗指出，最後蔣萬安團隊則是在基隆路的停車場空地舉辦選前之夜，「4年前的我和市民朋友們一起淋著大雨造勢」，印象中也沒有太多的交管和擾民。

他說，方法是人想的，選戰又不是辦家家酒。沈伯洋搶不到北平東路進場佈置的路權，選擇仁愛路底辦選前之夜當然也是方法之一，如今擾民了宣布停辦，網路上又一堆風向罵國民黨把路權借光，真是莫名其妙，總不會是蔣萬安逼你封四天的路吧？

楊植斗指出，「搶輸了那下次就請早」，做事要有規畫，辦法要先想好，不是出包後怪東怪西，誰敢給沈伯洋執政？