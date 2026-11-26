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影／沈伯洋突宣布取消市民之夜 舞台連夜拆除
民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫周五要在議會、市府前舉辦選前之夜活動，但沈深夜突然在社群發文指出經過開會討論，還是無法解決交通問題，決定取消市民之夜，連夜將舞台拆掉。
沈伯洋晚上在舞台前錄製影片表示，因為這次要辦市民之夜，就是「選前之夜」，凱道被借走、市府路被借走、市府廣場不給借、北平東路也被借走，最後就選定仁愛路。但因為市府廣場這邊都不能用，就必須往仁愛路推，整個舞台必須要封路才有辦法做。
沈伯洋說，在過程中跟市府開了滿多次會，但昨晚開會之後，發現交通上還是不順暢。市民交通是最重要的，他在選舉過程中也一直希望交通能夠順暢。因此決定就把舞台拆掉，就不辦選前之夜，不辦這個市民之夜。
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