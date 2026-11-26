民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫周五要在北市議會前舉辦選前之夜活動，因提前四天封路引發民怨，昨晚宣布取消，連夜拆掉舞台，他也預告，用什麼形式舉辦選前活動還在討論。

沈伯洋原定選前之夜在台北市議會前舉行「市民之夜」，昨天開始針對周邊路段進行四階段交通管制，為期長達四天，因周邊連接重要道路，封路四天也引發民怨，有民眾在社群質疑，「一個選舉需要搞到公車停靠暫停嗎」、「媽媽一早身體不適要前往仁愛醫院急診卡在封路要多繞道」、「四天交管…還沒當選台北就先順不起來」。

昨日下班尖峰也造成仁愛路、忠孝東路靠近市府附近擁塞車流，不少車輛欲從松壽路轉入仁愛路，發現被管制只能被引導至市府路，此外，忠孝東路無法轉入逸仙路，不少客運原先要從忠孝東路右轉進逸仙路繞至台北轉運站，都被迫臨時要改道，藍營議員痛批沈團隊沒有考慮市民上下班交通需求，「沒看過有人這樣借路」。

沈伯洋原本表示，對受影響的當地里民感到抱歉，會再跟里長、居民溝通，但也希望能夠藉由這個活動，讓更多市民參與、了解他的政策。但昨晚突然在社群發文稱，經過開會討論，還是無法解決交通問題，決定取消市民之夜，連夜將舞台拆掉。

沈伯洋深夜在舞台前錄製影片表示，因為這次要辦市民之夜，就是「選前之夜」，凱道被借走、市府路被借走、市府廣場不給借、北平東路也被借走，最後選定仁愛路這個地方，整個舞台必須要封路才有辦法做。

沈伯洋坦言，跟市府開了蠻多次會，看怎麼做交通配套措施。昨晚開會之後，發現交通上還是不順暢。市民朋友的交通是最重要的，他在選舉過程中也一直希望交通能夠順暢。就決定昨天就把舞台拆掉，就不辦選前之夜了，不辦這個市民之夜。

沈伯洋表示，很多人可能期待有驚喜，會繼續開會，看一下要用什麼樣的形式來舉辦選前活動。

前總統蔡英文也在沈社群下方留言表示，大家不要難過，決定去參加沈伯洋的直播，跟大家見面。賴清德總統昨也發文表示，看到沈剛剛發布最新訊息，決定取消選前市民之夜，他相信，這是最睿智且最勇敢的決定。