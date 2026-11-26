美國金融家索羅斯曾於一九九二年九月大舉放空英鎊，英國隨後被迫退出歐洲匯率機制。一九九七年亞洲金融風暴前，又透過旗下量子基金放空泰銖等亞洲貨幣，被時任馬來西亞總理馬哈地指為風暴元凶。他創立的開放社會基金會被多國指控介入政治，成為飽受爭議的人物。

索羅斯最著名的操作，就是卅多年前帶頭投機放空英鎊，號稱擊垮英格蘭銀行的人。

針對被指為亞洲金融風暴禍首，索羅斯在一九九九年的訪談中說，他在泰銖崩盤前六個月並沒有賣出泰銖。

半島電視台去年八月報導，匈牙利前總理奧班、印度總理莫迪等人，都認為索羅斯家族暗中資助，在其國內製造騷亂與政治不穩定。俄國總檢察署二○一五年十一月更以威脅國家安全為由，將開放社會基金會等非政府組織列入不受歡迎黑名單。

紐約郵報報導，開放社會基金會近年資助抗議美國總統川普政府的團體，川普曾在社群發文，稱索羅斯父子應為支持美國境內暴力騷動而遭「反勒索及受賄組織法」起訴。

科技富豪馬斯克抨擊索羅斯最烈，他今年六月在社群Ｘ稱索羅斯「想終結西方文明」，之前也曾在播客節目上批評索羅斯為「系統駭客」，指索羅斯透過基金會資助民間組織，影響政治決策及公共政策。