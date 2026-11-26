首都之戰激烈，藍綠車掃、造勢大車拚，台北市長蔣萬安和民進黨台北市長候選人沈伯洋昨都深入士林區，爭取選民支持。晚上沈伯洋到士林區掃街與民眾互動，蔣萬安因上午中正萬華區掃街支持者太熱情應援，影響下午士林、北投區出發時間，原本可能與沈伯洋在北藝中心附近短兵相接，因此錯開。

蔣萬安上午在中正、萬華區大車掃，除了在地議員參選人，還有前立委林郁方陪同，蔣萬安出發前也把昨天支持者特別設計的紋身貼紙，貼在手上。

下午轉往士林、北投區，因幅員遼闊，下午車掃路線多為士林區，蔣萬安晚間全程在北投區向市民請託拜票。不少人早早等在街頭，高舉國旗、蔣萬安等應援小物力挺，也有人站在人行道上揮手喊加油。

許多民眾聽到蔣萬安車隊聲音，走出門外或開窗喊加油，有些人都拿起手機，有人則是大力揮手比讚、衝上前與蔣握手，甚至有騎士連安全帽都沒脫，就站在路邊拍照應援。車隊行經捷運石牌站時，站外大排長龍領「洋流」飄帶，有人向蔣團隊比出沈伯洋的號次「三」。

晚上士北場還有「安可場」，也邀請台大前校長管中閔、內政部前部長李鴻源和前議長吳碧珠等陪同。管中閔說，他知道網路到媒體鋪天蓋地抹黑、造謠的傷害有多大，呼籲民眾認清事實，「用選票酬勤，回報蔣市長四年來的辛苦」。

蔣萬安在支持者熱情簇擁下出發，有二樓鄉親開窗和蔣萬安揮手、有單車族特別上前和蔣握手。蔣時不時拿起麥克風喊話，希望市民挺善良、挺正直，守住翡翠水庫優質的水質。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）昨天在港湖選區車掃，向沿途的支持者揮手致意。記者林澔一／攝影

沈伯洋從昨上午掃南港、內湖地區，議員高嘉瑜車掃更沿途高唱「台北順起來」，沈還笑說「可以把她音量調小嗎？」下午到松山、信義區車掃，沈伯洋更找來越南籍阿嬤為他加油打氣，有小朋友自製「順」的大金牌給沈，還有粉絲在聯訪時遞信。

沈晚間也回防綠營票倉士林區與五席議員候選人合體，並與綠委吳沛憶、王世堅共同拜票，喊話集中議員選票。