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沈伯洋選前之夜取消...賴清德、蔡英文都發聲了
民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫周五要要在議會、市府前舉辦選前之夜活動，但因交管範圍過大引發民怨，沈今天晚上突然在社群發文稱，取消市民之夜，連夜將舞台拆掉。
前總統蔡英文也在沈伯洋Threads下方留言表示，「大家不要難過，我決定明天晚上，會去參加沈伯洋的直播，跟大家見面」。
賴清德總統也發文表示，看到伯洋剛剛發布最新訊息，決定取消選前市民之夜。他相信，這是最睿智且最勇敢的決定；把市民的權益擺在第一位，才是伯洋整場選舉要帶給大家的信念。更要呼籲各位小水滴們，最後關頭，更要保持冷靜、懷抱信心，跟隨伯洋的腳步，我們終將完成迎向新時代的最後一哩路。
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