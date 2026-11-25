民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫周五要要在議會、市府前舉辦選前之夜活動，今起開始封路搭建舞台，不過由於交管範圍過大，且連接重要道路引發民怨，沈今二度致歉，深夜突然在社群發文稱，經過開會討論，還是無法解決交通問題，決定取消市民之夜，連夜將舞台拆掉。

沈伯洋在舞台前錄製影片表示，因為這次要辦市民之夜，就是「選前之夜」，凱道被借走、市府路被借走、市府廣場不給借、北平東路也被借走，最後就選定仁愛路。但因為市府廣場這邊都不能用，就必須往仁愛路推，整個舞台必須要封路才有辦法做。

沈伯洋說，在過程中跟市府開了滿多次會，看怎麼用交通配套措施。但昨晚開會之後，發現交通上還是不順暢。市民交通是最重要的，他在選舉過程中也一直希望交通能夠順暢。因此決定就把舞台拆掉，就不辦選前之夜，不辦這個市民之夜。

沈伯洋表示，很多人可能會很期待說有驚喜等，會繼續開會，看一下要用什麼樣的形式來舉辦選前活動。