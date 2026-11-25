民進黨台北市長候選人沈伯洋今天晚上到士林區掃街與民眾互動，而立委王世堅也到場站台，氣氛熱絡，王更表示，這一票代表改變的希望也決定台北未來四年的方向，呼籲支持者團結當沈進軍市府，成為最高票的民選市長，4年後接棒賴清德總統進軍總統府。

沈伯洋今天到士林區前港公園與選區5位議員合體掃街，大批民眾聚集在起點，沈一到場現場支持者一擁而上希望能更沈握手、拍照，場面十分熱情，而沈也走路一旁街區與店家、居民依依問好，最後則與王世堅在承德福德宮合體，舉辦小型造勢活動，現場也圍滿群眾。

王世堅表示，台北市是一個年輕人有機會、家庭有希望、商業有活力，有第一安全的交通，有舒適衛生的環境，四年來市府都說沒問題，但每一項都是問題，市長不能選一個逃避問題的人，而是要選知道問題，能解決問題的好市長，呼籲1128一起團結幫沈進軍市府，而且要當有史以來最高票的民選市長。

而台下在王致詞時也不斷給予熱情回應，當王提到沈伯洋未來四年的方向，大家希望台北市是怎麼樣的城市，台下群眾有人喊著「八年」糾正王世堅。王聞言則表示，四年後，沈就會進軍總統府，到時候賴總統八年到任，就是沈總統接棒，把現場氣氛炒到最高峰。

而沈伯洋上台致詞則說，選舉只剩下60多小時，直言對手會想要去轉移注意力，可能會激起情緒，這個都不是他要的，呼籲選民「不要在最後這三天毀於一旦」，他要的是一個正面的選舉討論政策。不過致詞也談到近日不斷被攻擊索羅斯經費議題稱，「對方可能比較關心索羅斯，自己螺絲太鬆了，所以一直想要去鎖緊螺絲」，呼籲支持者不要被煽動讓世界看見正向選舉，