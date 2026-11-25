選戰倒數3天，台北市長蔣萬安今天安排整日大車掃，上午到中正萬華區，支持者們熱情應援，連帶影響下午士林、北投區出發時間，原本有可能與民進黨對手沈伯洋在北藝中心附近短兵相接，也就完全錯開。

「光榮台北 團結向前」大車掃上午到中正萬華區，下午為士北區，晚上則是士北區安可場。不過，前兩場沿途支持者熱情，連帶影響接下來的車掃行程；士林北投大車掃安可場原訂晚間6時30分登場，蔣萬安晚間在臉書緊急公告路線調整。

蔣萬安指出，「感謝今天一整天市民朋友熱情應援。為了好好向沿途的大家懇託、打招呼，今天的車掃行程較原訂時間延長。萬安必須向大家說聲抱歉，考量目前車隊行進狀況，我們決定調整行程路線，繼續走完『士林北投大車掃』原訂路線。」

下午車掃路線多為士林區，蔣萬安晚間全程在北投區向市民請託拜票。不少人早早等在街頭，高舉國旗、蔣萬安等應援小物力挺，也有人站在人行道上揮手喊加油。

許多民眾聽到蔣萬安車隊的聲音，紛紛走出門外或開窗喊加油，有些人都拿起手機，有人則是大力揮手比讚、衝上前與蔣握手，甚至有騎士連安全帽都沒脫，就站在路邊拍照應援。車隊行經捷運石牌站時，站外大排長龍，全是為了領取「洋流」飄帶，隊伍中有不少人向蔣團隊比出民進黨市長候選人沈伯洋的號次「3」。

蔣萬安臉書晚間預告，車掃隊伍明天將前進大安、文山區，下午接續到內湖、南港，走進大街小巷，向市民朋友問候、致意。也喊話市民，選戰進入最後倒數，讓我們團結力量，11月28日出門投票，用行動繼續延續光榮台北。

台北市長蔣萬安今天晚間到北投區車隊掃街，許多民眾站在路邊熱情揮手。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天晚間到北投區車隊掃街，許多民眾站在路邊熱情揮手。記者林佳彣／攝影