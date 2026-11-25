民進黨台北市長候選人沈伯洋號稱「洋流」匯聚小水滴，但「金融巨鱷」索羅斯基金會曾補助沈伯洋創辦的台灣民主實驗室逾四千萬元，相關金流、用途卻未完整揭露，成為選前發燒議題。從「小水滴」變「小螺絲」，沈伯洋人設再度面臨嚴峻檢驗。

台北市長蔣萬安質疑，沈伯洋到底有沒有申請，「一下說有、又說造謠，算不算境外勢力干預台灣政治？」沈伯洋坦言，他擔任台灣民主實驗室理事長期間，確實曾申請索羅斯創辦的開放社會基金會（OSF）補助，但強調依法不能支薪，「一毛錢也沒進個人口袋」。這番說詞看似義正辭嚴，卻更像「置換概念」，他始終沒有回答外界疑慮，錢進了組織做什麼？有沒有給索羅斯什麼承諾？

民眾黨前主席柯文哲一刀見血說，沈伯洋與索羅斯的關係，可能成為選戰的重大爭議。以自己為例，他不是眾望基金會董事長、董事或執行長，卻被以「實質影響力」究責；司法應用相同標準檢視，不能因為個人沒有領取報酬，就認為與組織接受外國資金無關。

進一步攤開OSF公開資料，台灣民主實驗室109年至112年共獲134萬9680美元補助，折合為新台幣約4200多萬元。沈伯洋也證實，OSF經費只占組織全部經費一、兩成。這個說法可能衍生更多疑問：若OSF經費占一成，四年總經費約四億元；若占二成，也有約二億元，兩者落差上億元。自稱「數學天才」的沈伯洋應該交代清楚，到底總金額是多少？其他資金從何而來？資助者有無設定議題方向？

另一方面，根據台北地方法院114年度訴字第4942號判決，沈伯洋控告國民黨立委傅崐萁指稱他「拿外國資金從事顛覆活動」，但今年7月9日一審判決沈敗訴。判決引用沈伯洋111年9月16日的會議錄音，確認黑熊學院尚未體制化以前，曾有AIT資助款匯入沈伯洋個人帳戶，再由他全部提領；法院也引用資料確認，台灣民主實驗室曾申請索羅斯旗下OSF及FOSI補助。

法院認為，傅崐萁質疑沈伯洋拿外國資金，並非毫無根據；傅所稱「顛覆活動」屬評論修辭，並非具體犯罪指控，一般人也不致因此認為沈伯洋有犯罪行為。法院認為傅的言論涉及公共利益，並沒有逾越合理評論範圍。

當然，這不代表法院認定沈伯洋從事顛覆活動，也沒有公布索羅斯補助的完整用途，更不能把AIT與索羅斯兩筆不同來源的資金混為一談。但沈伯洋一審敗訴，至少證明境外資金及組織用途是可受公評的公共議題，綠營不能一概以「抹黑」帶過。

索羅斯昔日在國際金融圈頗具爭議，沈伯洋一手向金融巨鱷申請補助，一手又高舉勇氣與善良的「水滴寶劍」，就像他過去主張「抗中保台」，沈父沈土城卻被港媒質疑在大陸「賺紅錢」。一個洋流、兩種沈伯洋，矛盾的背後藏了多少不為人知的小秘密？