民進黨台北市長候選人沈伯洋周五將在北市府、議會周邊舉辦選前之夜，今天開始進行道路管制搭設舞台，但因管制範圍道路連接重要路口，出現交通壅塞現象遭民眾怒批擾民，沈晚間在臉書致歉，強調交通管制與相關單位協調評估後不得已分路段管制，會加派人力協助引導，並研擬改善方案。

沈伯洋表示，仁愛路在管制期間仍保留南側慢車道2線道（光復南路向逸仙路）供周邊居民車輛通行，但因通勤時段車流大及公車站點取消而造成交通影響，已立即協調增派人力，協助現場交通引導，希望降低造成不便。

沈伯洋解釋，這次因活動進行施工與交通管制，事前皆與市府及警察相關單位開會協調，依據各方評估不得已進行部分路段管制，後續會盡全力協調，活動前縮小管制區域，活動後盡快恢復道路通行。⠀

沈伯洋強調，團隊今晚正和信義分局緊急磋商，期待與交通組同仁擬出可局部改善方案，盡可能讓影響降到最低，減少對大家日常通行的影響，「再次對受影響的大家說聲抱歉，萬分抱歉。」