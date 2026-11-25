民進黨台北市長候選人沈伯洋遭質疑創辦的台灣民主實驗室，申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）的開放社會基金會（OSF）相關經費，引發討論。國民黨立委王鴻薇回顧亞洲金融風暴時，索羅斯創立的「量子基金」大舉放空貨幣，更曾意圖染指台灣，她要求沈伯洋講清楚，突然空降民進黨立委不分區第一名，洋流選舉重金壓境，是否跟索羅斯有關係？

王鴻薇表示，沈伯洋陷索羅斯爭議，確實讓國人更加關注，這樣的境外勢力議題。1997亞洲金融風暴，索羅斯旗下量子基金看準，與其他投機資金大舉放空貨幣，亞洲多國一夕之間從經濟高速成長陷入企業倒閉、失業率飆升的困境，時任馬來西亞首相馬哈地更曾公開指控索羅斯引爆金融危機，為了賺錢讓多少老百姓因此家破人亡。當時索羅斯受訪時表示，「我的目的是賺錢，不會考慮社會後果。」

王鴻薇提到，索羅斯過去也意圖染指台灣，幸好時任台灣中央銀行總裁彭淮南祭出限制「新台幣無本金交割遠期外匯」等措施，被國際視為「擊退索羅斯」的「彭淮南防線」。

王鴻薇說，特斯拉執行長馬斯克也直言，索羅斯發現自己不需要直接去修改法律，只要先拿少量的私人資金，在落後國家成立類似「和平實驗室」，透過政治遊說、製造國家社會對立，讓政客把納稅人資金撥給組織，就能瞬間把這筆錢放大成規模高達數十億美元的NGO。這是公開的秘密，索羅斯的資金就是來自狙擊金融市場的髒錢。

王鴻薇指出，而在台灣，領最多年且最多錢的就是「台灣民主實驗室」，前執行長就是沈伯洋。國人質疑的是，你突然空降民進黨立委不分區第一名，你洋流選舉重金壓境，跟索羅斯有關係嗎？你知道索羅斯是金融巨鱷？你知道索羅斯資助製造對立分化國家的活動嗎？你跟索羅斯合作，在實驗什麼？去年大罷免跟索羅斯的錢有關係嗎？請你正面回應，不要迴避。