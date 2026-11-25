民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜辦在台北市政府及市議會前仁愛路舉行，從今天起開始4階段交通管制，包含逸仙路全線、仁愛路（逸仙至光復）部分車道均有管制，而首日下班尖峰受到管制影響，不少車輛欲從松壽路轉入仁愛路，發現被管制只能被引導市府路，車流逐漸湧現，國民黨議員王欣儀也痛批沈團隊沒有考慮市民上下班課交通需求，「沒看過有人這樣借路」。

實際觀察，交管首日下班接近晚間6時尖峰時間，忠孝東路已無法轉入逸仙路外，不少客運原先要從忠孝東路右轉進逸仙路繞至台北轉運站臨時要改道，而北市議會前特1號道路無法左轉進入仁愛路，民眾若要通行只能強制右轉新仁愛路走市府路，也導致車流壅塞，卡在市府路無法舒緩困難，現場則有不少義交協助支援。

而沈伯洋選前之夜分為4階段管制，第1階段今上午9時30分交通尖峰後開始，將一路至11月27日19時止，管制範圍包含仁愛路（逸仙至光復）公車道、快車道及北側慢車道，南側慢車道則僅供住戶通行，同時管制逸仙路（松高至仁愛）全線，以及新仁愛路（市府至1號道路）東往西方向；第2階段從11月27日19時至22時，除維持仁愛路與逸仙路原有管制外，將擴大至新仁愛路全線及1號道路全線。

第3階段管制時間為11月27日22時至11月28日14時，管制路段在維持第2階段範圍的基礎上，再增加市府路（松高至松壽）。第4階段則自11月28日14時起至11月29日4時止，管制路段縮減為新仁愛路全線與市府路（松高至松壽），其中新仁愛路配合例假日管制措施，將延長管制至11月29日24時。

議員王欣儀也在臉書發文怒批，大大小小的選舉造勢活動看過不少，還真沒見過有人敢這樣借路，在交通繁忙的仁愛路、市府轉運站周邊，14條公車路線必須改道、9個站位取消停靠，「一個晚上選舉造勢，需要長達76.5小時的交通管制，難道自認再過3天就是市長，就可以這樣做嗎？」質疑有沒有考慮市民上班、上課交通需求。