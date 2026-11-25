選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「時代雜誌」專訪稱，台北與上海舉辦多年的雙城論壇成效有限，他並主張台北應考慮與北京舉辦城市交流論壇。

「時代雜誌」25日刊登沈伯洋專訪。沈伯洋說，台滬雙城論壇已舉辦10多年，但活動往往停留在宣讀文件、拍照留念，缺乏實質成效。他以台北具有「首都」地位為由，認為若要舉辦這類論壇，應考慮直接與北京交流。

但他強調，城市交流必須做好風險管理。他指出，北京對台灣有武力威脅，若合作涉及交通數據等敏感資料，就須審慎評估風險。他不主張全面中斷交流，而是認為交流應有實效、擴大參與，同時管控風險，並加強台北與其他國際城市的合作。

談到大陸對台影響力行動，沈伯洋認為，台灣政府應著重預防與保護，而不是將經常往返兩岸的民眾一概視為可疑對象。他說，赴大陸工作的商人、歌手和演員，可能因當地商業利益而施壓，本身也可能是遭脅迫的受害者。

他說，對於可能接觸大陸統戰部門的民眾，政府應提供必要協助，而不是在他們返台後貼上間諜標籤。他以公職人員赴大陸前的申報制度為例，指出政府可事先提醒哪些對象應避免接觸，以及遭到威脅時如何應對，幫助當事人提前做好準備。

沈伯洋說，這類措施應以保護民眾為出發點，而不是等到事件發生後才追究責任。在民主社會，事前做好風險管理是更好的做法。

至於兩岸缺乏對話，他認為，直接溝通管道仍然很重要，並稱台灣希望建立聯繫，但北京拒絕。在北京仍對台構成武力威脅的情況下，他主張台灣強化防空系統、發展無人機等防衛能力，以實力維護和平。