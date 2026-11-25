民進黨台北市長候選人沈伯洋創辦台灣民主實驗室（Doublethink Lab）並曾擔任該會理事長，台灣民主實驗室近期被揭露收取金融慈善家索羅斯（George Soros）所創基金會的資助。台灣民主實驗室今發出聲明，指2020年到2023年間曾向開放社會基金會申請並獲得補助，但補助已在今年全部結束，並表示相關補助沒有任何一筆支付給理事長或理監事。

今年高齡96歲的索羅斯（George Soros）是名在匈牙利出生的美籍猶太投資人，以金融投資取得龐大獲利，於1993年成立開放社會基金會（Open Society Foundation），提供資金支持世界各地的民間組織，以推動司法、教育、公共衛生和獨立媒體發展等為目標，並於2008年再成立促進開放社會基金會（Foundation to Promote Open Society）。

針對資助爭議，台灣民主實驗室今發出聲明，指該會於2019年成立，為台灣合法立案的非營利機構，工作是研究中國如何透過媒體、網路與新科技操弄資訊、影響民主社會；目標是希望讓台灣面對的中國威脅，成為世界可以借鏡的經驗。

聲明指出，台灣民主實驗室作為非營利組織，服務的對象是他們關注的議題，捐款人和補助單位非台灣民主實驗室的客戶，也不是該會的老闆。

聲明說明，台灣民主實驗室的經費來源與國際智庫和民主相關領域NGO無異，依自己的宗旨和目標撰寫計畫，向支持這類研究的機構或個人申請補助或募集捐款，強調該會是獨立運作，不受捐助者的指揮，也不受任何人指定研究結論。

台灣民主實驗室指出，開放社會基金會是一個私人慈善基金會，經費來自其創辦人的個人捐助，四十多年來長期支持世界各地推動民主、人權與公平治理的團體與個人。

聲明指出，台灣民主實驗室為支應整體營運及「中國影響力指數」、「China in the World」年度峰會等國際研究與交流活動所需經費，曾在2020年到2023年間曾向該基金會申請並獲得補助，補助期間已於2026年6月全部結束。台灣民主實驗室強調，補助沒有任何一筆支付給他們的理事長或理監事。

聲明表示，台灣民主實驗室獨立於政黨之外運作，曾參與創會的夥伴們，後因人生際遇選擇從政，進而引發各種聯想，這樣的擔憂可以理解，但事實是該會從不曾將經費用於政治人物及政黨的選舉等政治活動，包含沈伯洋在內；歷任理事長與理監事也都是無給職。