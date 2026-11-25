選戰倒數3天，台北市長蔣萬安今天下午來到士林北投大車掃，也邀請台大前校長管中閔、內政部前部李鴻源陪同，途中遇到許多民眾熱情回應。管受訪提到，我們用選票酬勤，來回報蔣市長4年來的辛苦。

蔣萬安下午「光榮台北 團結向前」士林北投大車掃，出發前受訪被問及天氣變冷，車掃有做什麼保暖措施？他說，會準備暖暖包，如果風很大，自己有圍巾保護脖子，當然還有最喜愛的紅色外套。

至於士林北投大車掃晚上還有安可場，民進黨對手沈伯洋晚間也會和士北5位議員候選人在士林區前港公園出發掃街。蔣萬安直言，士林北投本來就幅員廣大，也會是我們最後衝刺的重點區域。

前議長吳碧珠、管中閔等人都到場力挺。蔣萬安表示，一直以來管校長給他非常多建議，尤其在市政上面也非常具有經驗；除了管校長，還有吳碧珠議長，也把她對於市政過去累積的經驗跟熟悉度，給自己很多指導，所以今天特別邀請管校長跟我一起到士北來車掃。

被問及蔣萬安近來被攻擊，是否心有戚戚焉？管中閔不諱言，當然會，因為他知道這種網路到媒體鋪天蓋地的抹黑、造謠對人的傷害有多大，所以更要呼籲民眾認清事實，看到蔣市長這些年來的努力。自己那次在競選總部成立時提到「天道酬勤」，我們今天用選票酬勤，來回報蔣市長4年來的辛苦。

接著，一行人上車出發，隨行還有士北區議員候選人汪志冰、張斯綱、林杏兒、林揚庭、賴苡任，以及新黨議員候選人侯漢廷。

蔣萬安在支持者熱情簇擁下出發，不只在人行道可見民眾高舉「台北安可」相關應援小物、開心和蔣萬安擊掌、送上小禮物，也有2樓鄉親開窗和蔣萬安揮手、店家特別放下手邊工作走出來和蔣揮手，甚至有單車族特別上前和蔣握手。蔣萬安沿途看到民眾支持，比讚、比愛心、揮手不停歇，來回應大家的熱情。

途中，曾出席10月26日蔣競總成立的李鴻源也上車，陪同蔣萬安車隊掃街，向支持者請託。蔣萬安時不時拿起麥克風，向市民喊話最後3天幫忙拉票、催票、周六出門投票，也提醒大家注意安全；他希望市民挺善良、挺正直，守住翡翠水庫優質的水質。

台北市長蔣萬安今天下午「光榮台北 團結向前」士林北投大車掃，在支持者熱情簇擁下出發。記者林佳彣／攝影