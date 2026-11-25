民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「時代雜誌」專訪，提出以社區連結打造城市韌性的願景，同時警告中國正透過社群展開認知作戰，呼籲以教育與民主討論反制資訊滲透。沈今受訪表示，盼應對這件事不能只是在選舉平常就要有對假訊息跟陰謀論免疫力。

沈伯洋表示，他在國防外交委員會時常接受外媒專訪，他還沒有看內容但雜誌很喜歡問例如以國際形式去看待選舉、中國跟台灣之間角度，有時候他也會提醒這是比較偏地方市政選舉，所以中國的因素強弱要審慎思考，不是所有的選舉就都要用中國大陸角度來切入。

而被問到文中接受雙城論壇的看法，是否認為未來在反制中國認知作戰上，應融入市政願景？沈伯洋說，自己很關心認知作戰，要應對這件事不能只是在選舉，平常就要有對假訊息跟陰謀論免疫力。沈也提到近日遭抹黑是CIA、蜥蜴人、共濟會等，「我一直以來都認為說這種謠言可能沒什麼人信，結果這一個禮拜以來相信的人也是不少。」

而媒體也問BBC事實查核調查發現，台灣執政黨在今年關鍵地方選舉前，一再遭到AI影片針對，背後也是中國大陸，沈伯洋表示，中國一直以來抹黑、抹黃、抹毒很常見，內容農場、AI假影片越來越多，提醒大家停看聽，也呼籲中國大陸選舉剩三天不到72小時，剩那麼短的時間發酵沒有那麼快，不要花預算在這上面照顧自己人民比較重要。