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沈伯洋松信掃街熱鬧 越南阿嬤喊「洋洋好棒」、小朋友送「順 」金牌
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午到松山、信義區車掃，更找來越南籍阿嬤為他加油打氣，而現場氣氛也當熱烈，更有小朋友自製「順」大金牌給沈，沈強調，選舉剩下70多小時，盼大家能穩定心情，帶著正向、台灣人骨氣，期待會有好結果。
沈伯洋今天上午在內湖南港掃街後，今天則回到從小長大松山信義區掃街，而沈的越南籍阿嬤今天也在起點到場為沈應援，更用越南語為沈拉票，她受訪也誇讚，「大家好，我來幫洋洋加油，洋洋很聰明、很孝順，他真的好棒，拜託大家11月28日出門投給3號沈伯洋，謝謝大家！」現場也齊聚歡呼。
而今天起點松山市場外，也聚集許多粉絲，更有不少人自治應援小物受給沈伯洋，更有粉絲要寫給沈一封信，高舉手排，沈媒體聯訪時被身後議員洪健益發現提醒隨即收下信件，而其他議員也紛紛接過民眾手上東西請沈簽名，聯訪頓時中斷場面一陣混亂，直到工作人員上前提醒後，才繼續接受訪問。
沈伯洋也談到，上次經過他老家時速度真的有點快，今天希望車速不影響交通情況下，能慢一點，所以請阿嬤乾脆先來這邊起點等，比較不容易錯過，現在最後一哩路剩下這個70多小時，希望大家能穩定心情，帶著正向、台灣人骨氣，期待會有好結果。
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