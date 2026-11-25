民進黨台北市長候選人沈伯洋今天下午到松山、信義區車掃，更找來越南籍阿嬤為他加油打氣，而現場氣氛也當熱烈，更有小朋友自製「順」大金牌給沈，沈強調，選舉剩下70多小時，盼大家能穩定心情，帶著正向、台灣人骨氣，期待會有好結果。

沈伯洋今天上午在內湖南港掃街後，今天則回到從小長大松山信義區掃街，而沈的越南籍阿嬤今天也在起點到場為沈應援，更用越南語為沈拉票，她受訪也誇讚，「大家好，我來幫洋洋加油，洋洋很聰明、很孝順，他真的好棒，拜託大家11月28日出門投給3號沈伯洋，謝謝大家！」現場也齊聚歡呼。

而今天起點松山市場外，也聚集許多粉絲，更有不少人自治應援小物受給沈伯洋，更有粉絲要寫給沈一封信，高舉手排，沈媒體聯訪時被身後議員洪健益發現提醒隨即收下信件，而其他議員也紛紛接過民眾手上東西請沈簽名，聯訪頓時中斷場面一陣混亂，直到工作人員上前提醒後，才繼續接受訪問。

沈伯洋也談到，上次經過他老家時速度真的有點快，今天希望車速不影響交通情況下，能慢一點，所以請阿嬤乾脆先來這邊起點等，比較不容易錯過，現在最後一哩路剩下這個70多小時，希望大家能穩定心情，帶著正向、台灣人骨氣，期待會有好結果。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二），下午進行松山信義車掃，從八德路四段出發，繞行松山區及信義區向選民拉票。記者曾學仁／攝影

台北市長選戰進入倒數72小時，民進黨候選人沈伯洋（左）下午前往松山、信義區車隊掃街，沈伯洋的越南籍阿媽（右二）現身為孫子「洋洋」加油打氣，她用中文、越南語稱讚「洋洋」很聰明、很孝順，呼籲選民11月28日票投3號沈伯洋。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二），下午進行松山信義車掃，從八德路四段出發，繞行松山區及信義區向選民拉票。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右），下午進行松山信義車掃，從八德路四段出發，繞行松山區及信義區向選民拉票。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右三），下午進行松山信義車掃，從八德路四段出發，繞行松山區及信義區向選民拉票。記者曾學仁／攝影