台北市長蔣萬安下午在士林北投大車掃受訪，針對天氣變冷，車掃如何保暖？蔣萬安說，他準備暖暖包，如果風很大也會有圍巾保護脖子，「還有我最喜愛的紅色外套」。網友最近也揭出這件外套是蔣萬安10年前參選立委時期就一路穿至今的「經典戰袍」、人設始終如一。

蔣萬安日前被發現身上穿的紅色防風外套，其實從他11年前參選立委時期就曾出現過，蔣萬安也透露，這件外套從他第一次選立委時就穿過，從2015年到現在應該有11年，他認為這件外套很耐穿，而且車掃時可以防風，還可以把立領拉起來保護到脖子喉嚨，外套目前沒有破損，但還是有些刷不掉的髒污，魔鬼粘脫落的地方已經縫起來，脫落當下他為救急甚至還問同事有沒有雙面膠，這件是從美國帶回來的，應該超過11年，很好穿。

台北市政府研考會主委殷瑋也在社群Threads發出蔣萬安11年前車掃及今年車掃時的照片，確實都穿著這件紅色防風外套，他說「十一年前，十一年後。一路走來，始終如一。蔣萬安就是蔣萬安。」網友也紛紛留言「一件外套穿了11年，樸實生活，懂得惜福」、「我們挺對太太、對衣物、人格都始終如一的蔣萬安當市長」、「夫妻倆11年都沒有什麼變耶，性格也是，外表也是」。

資深媒體人黃揚明翻出蔣萬安2016年立委選舉時車掃、2020年立委選舉時車掃、2022市長選舉時車掃以及今年市長選舉車掃，都有這件紅色防風外套的身影，他表示「蔣萬安說他車掃時穿的紅外套已穿了11年，此話不假。」

另外也有網友po出蔣萬安當年選立委時在掃街時的照片，一樣離不開這件紅色防風外套，該名網友說「大家愛看的蔣萬安紅外套來了，他真的從立委時期就穿到現在欸！沒騙人！年底衣櫥要斷捨離了，摩羯男這件外套到底還會放多久？我支持勤儉惜物、勤政愛民的安安。」

台北市長蔣萬安今天大車掃。記者楊正海／攝影

2020蔣萬安立委選舉時車掃。圖／取自蔣萬安臉書