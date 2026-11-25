台北市長蔣萬安上午在中正萬華區大車掃，因車隊闖紅燈，有網路發文質疑「蔣萬安市長您怎麼可以闖紅燈？」蔣萬安下午受訪強調已特別再請團隊一定要注意行車安全，北市萬華警分局表示，當時有員警在場，為了兼顧行人安全與車流順暢，依法執行疏導。

蔣萬安下午在士林北投大車掃前受訪，針對上午的中正萬華掃街車隊闖紅燈，蔣萬安說，特別再請團隊一定要注意行車安全，也一定要遵守相關規定。

蔣萬安所搭乘的宣傳車，上午進行車隊掃街，期間行經台北市桂林路附近時，車隊闖紅燈。萬華分局指出，蔣萬安的掃街車隊今天上路前，有依法提出申請；今天早上11時許，掃街車隊行經桂林路與華西街口時，原本桂林路上的號誌為綠燈，但當部分車輛通過華西街後，恰好號誌轉為紅燈，導致蔣萬安搭乘的宣傳車無法通過路口。

萬華分局指出，依據「道路交通安全規則」第102條規定，汽車行經交岔路口，交通指揮人員之指揮與燈光號誌並用時，以交通指揮人員之指揮為準。本案員警是依現場交通狀況依法執行疏導勤務，兼顧行人安全及車流順暢。

萬華分局強調，警方執行各類集會遊行及選舉維安勤務，均秉持一致標準，視現場人車流量及道路狀況彈性疏導，並呼籲民眾配合現場員警指揮，共同維護交通秩序及用路人安全。