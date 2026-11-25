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沈伯洋登時代雜誌談城市孤獨感 蔣萬安曝自身經驗
選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「時代雜誌」專訪，提及解決現代人的孤獨感並重建社區關係，能有效強化城市韌性。台北市長蔣萬安今被問及覺得台北有孤獨？他透露，有時候自己跑行程到深夜回到家也能夠體會到這種安靜的孤獨感。
蔣萬安下午「光榮台北 團結向前」士林北投大車掃，出發前受訪被問及此事，覺得台北有孤獨？蔣回應，台北的步調很快，大家也都努力打拚，有時候我自己跑行程到深夜回到家也能夠體會到這種安靜的孤獨感，特別是北漂青年或獨居長輩。
蔣萬安表示，台北另一面也是尊重跟包容，所以也有很大的自由空間，這幾年我們也努力透過各種公共空間的改造，還有包括社區的各種交流照顧，我們讓大家在獨處的時候能夠有安全感，在需要人群的時候有照顧感。
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