台北市長蔣萬安今天上午在萬華區車隊掃街拜票，行經桂林路、華西街口時，遭民眾拍下紅燈亮起後車隊仍繼續前進的畫面，引發違規闖紅燈質疑。萬華警分局下午公布員警執勤影像還原經過，指出車隊行經路口時號誌轉紅，部分車輛尚未完全通過，警方先指揮車隊停等，待行人安全通過後，再由員警指揮車輛前進，強調現場交通指揮依法優先於燈光號誌。

蔣萬安近日展開車隊掃街拜票，今天有網友在社群平台分享車隊行經萬華區路口的影片，質疑車隊無視紅燈通行，相關畫面經媒體報導後，引發民眾討論選舉車隊是否享有交通特權。

萬華分局指出，今天上午11時11分許，警方執行依法申准的車隊掃街遊行勤務，員警騎乘警用機車在蔣萬安乘坐的吉普車前方，沿桂林路由東往西行經華西街口。車隊原本在綠燈時前進，因前方車輛暫停，導致後方車輛受阻，期間號誌轉為紅燈，部分車輛尚未完全通過路口。

警方表示，當時恰有一名行人準備沿華西街由北往南穿越路口，員警立即示意車隊停等，待行人安全通過、確認路口沒有其他人車後，才以手勢指揮車隊繼續前進，避免車輛持續停在路口，阻礙其他車流。

萬華分局強調，依道路交通安全規則規定，汽車行經交岔路口，遇有交通指揮人員指揮與燈光號誌並用時，應以交通指揮人員的指揮為準。警方執行各類集會遊行及選舉維安勤務，均採一致標準，依現場人車流量及道路狀況彈性疏導，並非選舉車隊可以自行不遵守號誌。

蔣萬安22日晚間車掃時，曾因大安區員警未將交通號誌恢復自動變換，造成車流壅塞，警方確認疏失後，對員警記申誡。這次萬華區再傳爭議，萬華分局則提出現場執勤影像及交通指揮法規，說明車隊通過路口的經過。

蔣萬安今天在台北市萬華區車掃，因紅燈續行惹議，警方說明當時經過，現場無行人通行，警察指揮交通。記者廖炳棋／翻攝