民進黨台北市長候選人沈伯洋創辦台灣民主實驗室（Doublethink Lab）並曾擔任理事長，國民黨立委翁曉玲今表示，台灣民主實驗室在2020年至2026年之間，從美國政府獲得約新台幣1700萬元的補助。

翁曉玲表示，沈伯洋自稱拿過許多國家的計畫經費補助，應在選前盡速公開相關資訊，究竟接受過哪些國家、哪些機構的資助，認為市民有權利知道。

翁曉玲今在臉書發文表示，不知道沈伯洋與美國的關係如此密切，沈伯洋主持的台灣民主實驗室幾乎年年都能獲得美國相關單位的計畫補助，「實在令人羨慕」。

翁曉玲說，台灣民主實驗室不僅近年來獲得索羅斯創辦的開放社會基金會（Open Society Foundations）高達135萬美元的補助，約新台幣4455萬元；2020年至2026年之間，更至少從美國政府獲得6筆計畫補助，累計高達51萬2580美元，約新台幣1700萬元。

翁曉玲並列出圖表指出，美國國務院自2021年起委託台灣民主實驗室做研究案，內容包括「分析中國對新疆及香港的宣傳與資訊操作」、「協助帛琉選舉假訊息防制與韌性」、「向台灣受眾提供中國境外資訊操弄相關客觀資訊」、「協助合作夥伴辨識及抵制威權宣傳」，以及「強化公民韌性與多方合作，因應2026年台灣選舉相關認知作戰」等6筆內容。

翁曉玲說，如此豐沛的美援，著實讓許多辛苦從事學術研究、四處奔走爭取研究經費的學者，以及努力募款、勉力維持運作的民間組織，感到羨慕不已。

翁曉玲呼籲，沈伯洋自稱拿過許多國家的計畫經費補助，請沈伯洋在選前盡速公開相關資訊，讓選民清楚了解，究竟接受過哪些國家、哪些機構的資助？拿了多少錢？執行了什麼計畫？又做出了哪些研究成果？翁曉玲強調，市民有權利知道，選民有權利監督。