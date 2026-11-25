民進黨台北市長候選人沈伯洋27日將在仁愛路四段舉行選前之夜。沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤今天表示，沈伯洋的選前之夜其實就是「市民之夜」，除了總統賴清德、前總統蔡英文到場站台，當天神秘嘉賓就是台北市民。

針對沈伯洋27日選前之夜規劃、誰是神秘嘉賓，吳思瑤今天接受媒體聯訪表示，這場選前之夜應該正名為市民之夜，當晚除了賴總統、蔡英文會站台、給予鼓勵外，整個舞台的主角是台北市民、神秘嘉賓就是台北市民。

吳思瑤說，選舉過程中發生很多感人事件、感人時刻，當天將透過影像，也會邀請市民朋友上台，分享這段時間大家獲得的正向感動。

媒體詢問，沈伯洋曾任理事長的台灣民主實驗室接受索羅斯基金會補助，遭藍營猛攻。

吳思瑤說，現在是選台北市長，為何要拿不相干的事件胡亂操弄，難道台北市長蔣萬安不敢在市政議題上，跟沈伯洋直球對決，為何選舉到了，就把學者合法合規、健康合理的經費申請，妖魔化、污名化。