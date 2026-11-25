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索羅斯爭議 蔣萬安批沈伯洋說法反覆：算不算境外勢力干預台灣政治？
選戰倒數3天，民進黨台北市長候選人沈伯洋遭疑拿取索羅斯補助，沈對藍委傅崐萁提告造謠但敗訴，沈伯洋今指「法官認為講這樣也有人信，結果現在好像真的還有人信」。台北市長蔣萬安今下午表示，到底有沒有申請，一下說有、又說造謠，算不算境外勢力干預台灣政治？
蔣萬安下午「光榮台北 團結向前」士林北投大車掃，出發前受訪被問及沈伯洋索羅斯補助爭議。蔣回應，到底有沒有申請，一下說有、一下又說是造謠，至於經費拿去做什麼研究？算不算是一種境外勢力干預台灣政治？恐怕要由沈委員自己說明。媒體追問，是否擔心經費用在這次選舉上？蔣萬安表示，這個要由沈委員自己出來面對大家，說明清楚。
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