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沈伯洋松山信義車掃 越南籍阿媽現身為孫子「洋洋」加油打氣
民進黨台北市長候選人沈伯洋，下午進行松山信義車掃，從八德路四段出發，繞行松山區及信義區向選民拉票，終點抵達松山路。
台北市長選戰進入倒數72小時，民進黨候選人沈伯洋下午前往松山、信義區車隊掃街，沈伯洋的越南籍阿媽現身為孫子「洋洋」加油打氣，她用中文、越南語稱讚「洋洋」很聰明、很孝順，呼籲選民11月28日票投3號沈伯洋。
沈伯洋受訪時表示，先前「台北大洋流」車隊掃街行經松山、信義區時，也曾經過自己的老家，不過當時車速較快，沒有太多時間與家人互動，因此今天希望車隊能夠開慢一點，讓家人有機會應援，但又擔心車速放慢會影響交通，所以特別跟阿媽說，可以先到車掃起點等候，比較不容易錯過。
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