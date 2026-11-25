民進黨台北市長候選人沈伯洋，下午進行松山信義車掃，從八德路四段出發，繞行松山區及信義區向選民拉票，終點抵達松山路。

台北市長選戰進入倒數72小時，民進黨候選人沈伯洋下午前往松山、信義區車隊掃街，沈伯洋的越南籍阿媽現身為孫子「洋洋」加油打氣，她用中文、越南語稱讚「洋洋」很聰明、很孝順，呼籲選民11月28日票投3號沈伯洋。

沈伯洋受訪時表示，先前「台北大洋流」車隊掃街行經松山、信義區時，也曾經過自己的老家，不過當時車速較快，沒有太多時間與家人互動，因此今天希望車隊能夠開慢一點，讓家人有機會應援，但又擔心車速放慢會影響交通，所以特別跟阿媽說，可以先到車掃起點等候，比較不容易錯過。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右二），下午進行松山信義車掃，從八德路四段出發，繞行松山區及信義區向選民拉票。記者曾學仁／攝影

台北市長選戰進入倒數72小時，民進黨候選人沈伯洋（右三）下午前往松山、信義區車隊掃街，沈伯洋的越南籍阿媽（右二）現身為孫子「洋洋」加油打氣，她用中文、越南語稱讚「洋洋」很聰明、很孝順，呼籲選民11月28日票投3號沈伯洋。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右），下午進行松山信義車掃，從八德路四段出發，繞行松山區及信義區向選民拉票。記者曾學仁／攝影