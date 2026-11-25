民進黨台北市長候選人沈伯洋申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）的開放社會基金會（OSF）相關經費引發熱議，沈今天上午表示申請來自世界各國經費做研究，是學者夢寐已求的事。下午受訪強調，申請研究經費只能用在研究員身上，包含人事、業務還有一些雜費等，各國條件不一，也不容易，作為學者能申請到很多經費，「那就我實力很好」。

根據公開資料，沈伯洋擔任台灣民主實驗室理事長期間，向索羅斯創辦的「開放社會基金會」（OSF），4年共申請約4100萬元台幣，沈伯洋今天上午受訪表示，申請來自世界各國經費做研究，是學者夢寐已求的事，下午再被問到經費用途，沈表示，都是人事費、業務費還有一些雜費等，但其實很多東西不能請，很多時候都還是要自己貼錢。

至於任職理事長期間是否有跟北大報備，沈表示當然有，他強調，不管是中央社董事、審查委員等都要跟任教大學報備，例如他當立法委員也要申請借調，若以北大名義申請經費，例如國科會、市府計畫等，不但要獲北大同意還會抽成，如果是自己在外面要申請經費，這跟北大沒有什麼關係。

沈伯洋說，研究經費就只能用在研究員的身上，比如說買這些影印的紙上面，每一個不同的國家，比如在台灣、美國、日本、英國等，都會有研究經費要報帳，自己作為一個學者能夠申請到很多國際的研究經費，「那就我實力很好，所以我有辦法申請到這些研究經費，這其實是很困難的事情」。結果現在被選舉拿來做這些抹黑，真的也是蠻奇特的。