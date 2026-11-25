民進黨台北市長候選人沈伯洋遭質疑創辦的台灣民主實驗室，申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）的開放社會基金會（ＯＳＦ）相關經費，沈伯洋昨受訪坦言「當然有」，不過申請經費都是拿給研究單位。國民黨立委王鴻薇今指出，沈伯洋應講清楚合作專案為何，是認知作戰、分化、製造社會對立嗎？去年大罷免是否有關？

王鴻薇表示，沈伯洋承認擔任理事長的民主實驗室拿了索羅斯基金會的錢，而且根據統計，拿的錢超過新台幣4千萬元之多；而索羅斯基金會已經被馬斯克批評是專門資助給製造對立、分化外國國家的活動，索羅斯本人更是國際金融市場認證的惡名昭彰的「金融禿鷹」、「股市巨鱷」，索羅斯的財富是靠著狙擊金融市場累積出來的。

王鴻薇指出，所以想請問沈伯洋，民主實驗室跟索羅斯基金會合作，到底合作的專案是什麼？是認知作戰、分化、製造社會對立？還是願意用索羅斯狙擊市場、金融巨鱷、放空金融市場的錢來做相關活動？

王鴻薇說，無論如何，沈伯洋不能只說擔任理事長沒有拿到一毛錢，而是必須要說明，民主實驗室跟索羅斯基金會合作的專案到底是什麼？是分化國家、製造對立嗎？例如去年的大罷免是不是跟這個有關係？請沈伯洋應該說清楚講明白。