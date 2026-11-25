選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋創辦的台灣民主實驗室陷入收受請美國金融家喬治索羅斯的開放社會基金會（ＯＳＦ）經費爭議。大罷免發起人、聯電創辦人曹興誠今天表示，沈伯洋得到索羅斯「開放社會基金會」的贊助，是一種榮譽。

曹興誠在臉書指出，索羅斯創立的開放社會基金會（Open Society Foundations，OSF），四十多年來持續資助民主與人權工作。它的主要做法是讓在地團體有資源長期運作，例如維持獨立媒體、監督政府、推動公民參與，以及為權利受侵害的人提供法律支援。

曹興誠說，沈伯洋能得到這個基金會的支持，表示沈在維護民主和人權的努力，得到國際社會的注意和肯定。

曹興誠表示，蔣萬安團隊攻擊索羅斯基金會對沈伯洋的支持，表示他們是和中共站在一起的，反對台灣任何維護民主和自由的活動。

曹興誠表示，這種攻擊是邪惡的。希望台北市民能用選票支持民主和自由，趕走意圖剝奪我們幸福的黑暗力量。