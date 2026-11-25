台北市長選戰倒數，民進黨候選人沈伯洋接受「時代雜誌」專訪，提出以社區連結打造城市韌性的願景，同時警告中國正透過社群展開認知作戰，呼籲以教育與民主討論反制資訊滲透。

2026年九合一選舉於11月28日登場。美國「時代雜誌」（TIME）報導指出，這場選舉將是檢視台灣整體政治風向的重要指標，而沈伯洋正力拚擊敗國民黨現任台北市長蔣萬安。

44歲的沈伯洋身兼立法委員與國立台北大學犯罪學副教授。記者走進他的國會辦公室，只見四處堆滿動漫公仔、露營裝備和棒球紀念品；牆上掛著一面大型烏克蘭國旗，上頭留有他2023年訪問烏克蘭時官兵的簽名；門上則掛著寫有「台獨頑固分子」的書法，這是北京給他的稱號，如今反倒成了他引以為傲的標誌。

以社區連結打造城市韌性

被問及台北市最急需解決的問題時，沈伯洋表示，交通與市容整潔等市政議題固然重要，但他同樣看重城市的韌性與繁榮，「我認為繁榮與韌性一體兩面，因為唯有在任何突發狀況下都能團結凝聚的城市，才能長久繁榮」。

他強調，這不只是基礎建設的問題，鄰里與社區間的緊密連結才是台北最核心的價值。解決現代人的孤獨感並重建社區關係，能有效強化城市韌性，「當鄰居彼此熟識，一旦發生狀況，大家就會知道誰行動不便、無法下樓，也知道該去敲哪一扇門。這才是我真正想在這座城市建立的東西」。

雙城論壇流於形式 主張改與北京辦論壇

台灣與中國城市向來有文化交流與非正式往來。被問到若當選是否延續「雙城論壇」，沈伯洋直言，台北與上海的論壇已舉辦逾10年，但實際情況往往是大家坐下來念念備忘錄、拍幾張好看的照片，並未帶來實質貢獻。他進一步指出，台北是首都，「我認為應該和北京辦論壇」。

沈伯洋也提醒，中國是企圖入侵台灣的國家，若雙方交流涉及交通數據等敏感資訊，恐怕會有國安疑慮。他並非主張中斷所有交流，而是認為交流必須講求實質效率與更廣泛的公民參與，同時做好風險控管，並積極與其他國際城市合作。

可愛動物影片藏認知作戰

長期研究資訊戰的沈伯洋指出，中國對台的影響力行動已演變為全方位的認知作戰，這不只是過去那種粗糙的政治宣傳，而是滲透進民眾日常生活的資訊操作。他舉例，中國會製作可愛動物或算命等軟性影片吸引年輕世代，「但只要你點進去，就會被推送『美國不可信』、『日本不是你的朋友』、『歐盟太遙遠』等內容，試圖暗示中國才是你唯一的朋友」。

他補充，不只年輕人，許多長輩每天在網路上觀看這類影片，同樣容易受到假訊息潛移默化的影響。

沈伯洋認為，最有效的防範之道仍是教育，因為中國很難在實體人際網絡中進行滲透，「只要人們聚在一起，討論他們在網路上看到的陰謀論，這就是民主的精髓，也是我們反制資訊操作最好的方法」。

輝達進駐 關鍵在打造留才環境

談及維持台灣在全球科技生態系領導地位對國安的重要性，沈伯洋直言：「這超級重要。」美國AI晶片巨擘輝達（Nvidia）的全球新總部即將進駐台北，但他認為重點不只是企業與技術本身，更在於人才，「因此我們必須把台北打造成對所有人才都友善、便利的城市，讓人們真正願意留在這裡」。

他表示，這不能只靠單一企業，更要向全世界宣告「台北已經準備好了」，無論在租金、能源供應或法規上都已就緒；同時也要為年輕世代與工程師創造投入AI領域的舞台，激發更多研發能量，只要人才聚集，其他頂尖企業自然會隨之而來，如何促成這個正向循環至關重要。

赴中人士應受保護而非當間諜

針對外界分析中國在台灣滲透了數以千計的線人，沈伯洋認為這更關乎「風險管理」，許多商人、歌手、演員經常往返兩岸，「但他們其實是受害者，因為當他們在中國有商業利益時，很可能遭到北京當局的脅迫」。

他指出，這些人可能被迫接觸中共統戰部門，政府應該提供保護，而不是讓他們一回到台灣就被當成間諜看待。他以現行公職人員赴中前的報備制度為例，政府會事前提醒應避免接觸的對象，或告知遭威脅時的應對方式，「這樣做是在保護公民，而不是事後給他們貼上『被中國滲透』的標籤」。

沈伯洋進一步指出，台灣媒體也面臨類似困境。多數媒體由企業家投資，而許多企業家在中國都有生意，因此可能被中方施壓，要求開設政論節目抨擊台灣政府，目前已有記者因此遭到調查，「所以，重點在於我們如何在源頭就保護他們，而不是等到出事後再來懲罰」。

借鏡烏克蘭經驗 以實力換取和平

沈伯洋2023年曾受烏克蘭政府邀請造訪當地。他在參觀無人機工廠時發現，許多關鍵零組件竟都來自中國，一旦中方切斷供應鏈，烏克蘭的處境將更加脆弱；這也是美、日等國積極推動「非紅供應鏈」的主因，民主國家必須攜手合作。

對於目前兩岸缺乏官方對話，沈伯洋表示，台灣一直想建立溝通管道，但遭中國拒絕；在中國仍未放棄武力犯台的前提下，保護台灣的唯一方法就是強化自我防衛，備妥防空系統與無人機，「因為你終究需要以實力來換取和平」。