民進黨台北市長候選人沈伯洋創辦的台灣民主實驗室，接受美國金融大鱷索羅斯的開放社會基金會（OSF）補助。國民黨立委賴士葆今表示，大家更想知道他這一次的市長選舉是否有用到美方資助的研究經費，大家更想知道沈伯洋這次選舉是否有用到美方資助的研究經費，若有則觸犯「政治獻金法」、「反滲透法」等。

賴士葆說，外界質疑沈伯洋以自創的台灣民主實驗室，過去幾年領了索羅斯研究經費高達4千萬元以上，另外據社群粉專「逆風的烏鴉」發文披露，台灣民主實驗室自2020年起，7年內共取得美方補助包括國務院的案子，其中9個案子有4個案子的執行期間橫跨2026選舉，甚至在沈伯洋獲得民進黨提名參選台北市長後仍有進行的專案，拿到補助款。

賴士葆提到，針對外界質疑，沈伯洋只用「沒有一毛錢進入自己口袋」來回應。賴批，「這不是一個選台北市長的人該有的態度」，沈應該要公開帳目，看這幾年來，領幾千萬的索羅斯及美國國務院所贊助的經費用到哪裡去？

賴士葆質疑，是都用在推動毒品除罪化、大麻合法化以及廢死等相關議題嗎？另外，大家更想知道沈伯洋這次的市長選舉是否有用到美方資助的研究經費？如果有就觸犯了政治獻金法、反滲透法等相關法令，這是相當嚴重的事情，沈伯洋應該一次說明清楚，並且公布過去的研究經費所支持的研究計畫有哪些。