民進黨台北市長候選人沈伯洋接受索羅斯資金贊助爭議，國民黨台北市議員候選人賴苡任質疑，沈伯洋講得不清不楚、依舊在認知作戰，依舊把老百姓當成沒有辦法獨立思考的人民。他以「九宮格賓果」逐一檢視索羅斯在台贊助的九個團體，質疑別人拿不到，就沈伯洋九個裡面拿到三個。

賴苡任質疑，沈伯洋早期為什麼拿這筆錢，以及索羅斯在台灣贊助哪些團體；當沈伯洋被質疑，尤其法院判決出來以後，作為民進黨提名的台北市長候選人，面對所有人在檢視、監督過去的他的時候，沈伯洋拿出來的態度是什麼？

賴苡任指出，索羅斯開放社會基金會在台灣贊助的團體共有九個，分別是台灣民主實驗室、台灣同志諮詢熱線協會、婦女新知基金會、台灣事實查核中心、台灣人權促進會、台灣性別平等教育協會、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣彩虹平權大平台協會及環境法律人協會。其中，沈伯洋擔任創辦人的台灣民主實驗室，前後獲得索羅斯贊助134萬9680美元，折合約新台幣3千多萬元。

賴苡任說明，沈伯洋除了創辦台灣民主實驗室，也曾任台灣人權促進會執行委員，該會獲贊助44萬美元，另曾擔任環境法律人協會理事。婦女新知基金會獲贊助27萬5000美元，民進黨立委范雲曾任董事長；台灣廢死聯盟獲贊助12萬美元，台北市議員苗博雅曾任法務主任。台灣彩虹平權大平台協會獲贊助40萬美元，現任理事長鄒宗翰，正是曾在「德國之聲」專訪訪問國民黨主席鄭麗文的記者。

賴苡任表示，全部都是特定的團體、特定的人物、特定的政黨以及特定的意識形態。為何沈伯洋跟索羅斯的關係這麼好？為什麼沈伯洋和范雲、鄒宗翰、苗博雅，都可以一起申請到索羅斯的基金？這才是問題。沈伯洋面對爭議的態度「躲了三天」。

他舉例，一位網友在Threads發文，自稱「只是一個單純的小水滴」，請沈伯洋說明台灣民主實驗室涉及境外資金一事，貼文獲得將近一萬個讚。這位網友一度被指為反串，卻隨即被更多網友發現參加過許多沈伯洋的活動，是「真正的小水滴」，但在提問後卻遭沈伯洋封鎖，「連小水滴都發現，沈伯洋這件事情似乎哪裡怪怪的。」

賴苡任批評，沈伯洋面對爭議的態度就是「閃避、傲慢、胡說八道、認知作戰」。大家質疑他為什麼拿索羅斯的錢、錢花去哪裡、做了什麼研究，他卻扯到也拿過台北市政府的研究案。「索羅斯是個人，他竟把拿了索羅斯的錢，把他上升到他也拿過美國的錢，難道他是美國人嗎？這就是偷換概念、認知作戰。

賴苡任說，沈伯洋說他現在不是台北市政府的人，但11月28日他會是台北市長；新北市蘇巧慧的布條，也直接寫她是新北市市長。「連選都還沒有選上」就敢這樣說，「這樣的人當了台北市長，你敢想像嗎？」他呼籲所有雙北支持者及「所有希望社會不要仇恨、不要對立的人」，11月28日出門投票，投給蔣萬安跟李四川。