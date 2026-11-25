投票日倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋持續直播與網友對談，昨天直播影片觀看數迄今達75萬。他說，還是戒慎恐懼，因為網路流量不代表選票，但讓大家看到這場選舉或讓世界看到台灣正進行這樣的選舉，都是很正面。

沈伯洋車掃活動今天邁入第2天，上午選定內湖南港區，沈伯洋及民進黨北市內湖南港區議員及議員候選人都到場，沈伯洋在車隊出發前接受聯訪時做以上回應。

沈伯洋今天被媒體問及昨晚直播觀看量高且最後一場直播將安排特別來賓時回應，直播觀看數往上衝，他還是戒慎恐懼，因網路流量不代表選票，但能讓大家看到這場選舉或讓世界看到台灣正進行這樣的選舉，都是很正面的事，至於特別來賓就請外界拭目以待。

沈伯洋被問及在臉書（Facebook）發文解釋有關「台灣民主實驗室」曾接受開放社會基金會（OSF）的經費議題，文章提到「11月28日之後，我會是台北市政府的人，我會是台北市長」，是否意味有勝選的決心。

沈伯洋說：「對」，就是想要讓大家看到他勝選決心及邁向勝選的道路，但最後一哩路就是大家要參與，所以「請大家不只要參與歷史、見證歷史，也要一起創造歷史。」

媒體問到，國民黨新北市長候選人李四川妻子與黨籍新北市議員林國春24日晚到板橋市場拜票，有女志工拉票時提到「不要選（有）月經的女人」。有報導提及，李四川今天受訪表示，經了解狀況，「議員的志工發表對性別的不當言論，一定予以譴責，所有的人都不能有性別歧視的語言」，對市民表達歉意。

沈伯洋被問到此議題時說，有這樣的說法是覺得要特別小心，這當然是歧視，且選舉過程中會給民眾帶來非常不良好的示範，他覺得真的要注意。

此外，藝人蔡康永臉書最新貼文寫道，「就算菜單上每道菜都令你不適我們也沒道理特地矇眼去吃屎」，媒體詢問是否與市長選舉有關。沈伯洋說，可能要蔡康永本人才有辦法回答此問題，他不妄加揣測，但蔡的比喻滿不錯且妙語如珠，此說法應用在選舉也有道理，但蔡的貼文是否與選舉有關，他不妄加揣測。

至於台灣民主實驗室經費議題，沈伯洋說，當時申請所佔經費可能沒很高，約1到2成，且經費是來自於世界各國，當時申請是要從事研究，且能申請到國際經費也是擔任學者最夢寐以求的事。

沈伯洋指出，國民黨立委傅崐萁曾對此議題造謠，他已提告，此案還在上訴中，當時法院未判傅賠償，很大原因是法官提到「傅崐萁這樣講好像也沒有什麼人會相信」，他覺得法官這句話好像有一定的道理，但現在還是有人真的相信此說法，他認為二審法官可能對此案會有不同的想法。

針對台灣民主實驗室亦曾接受開放社會基金會經費議題，沈伯洋不滿傅崐萁指控他收受外國資金、做顛覆活動，提起民事訴訟，向傅崐萁求償新台幣100萬元並在更生日報刊登勝訴啟事。台北地方法院7月9日判決沈伯洋敗訴，全案可上訴。