本周六就是九合一大選，台北市長蔣萬安周五晚上7時將在凱達格蘭大道舉辦「光榮台北．團結向前」選前之夜，號召支持者齊聚凱道，桃園市長張善政、新北市長候選人李四川預計同台造勢。為維護集會秩序與安全，北市警中正一分局今公布交管圖，自明晚10時起，分階段針對凱道及周邊道路實施交管，預計至28日上午8時撤場才恢復通行。

中正一分局指出，本次活動申准時間為本月26至27日，每日7時至22時，本次集會地點管制情形如下：

一、舞台、帳篷等硬體設備搭設：

（一）第一階段：11月26日22時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行。 （二）第二階段：11月27日10時起，仁愛路（中山南路至林森南路）中間快車道及公車專用道管制車輛通行；另景福門圓環西側外環道外側1線車道，亦管制車輛通行。 （三）撤場時間：活動結束後，預計至11月28日8時撤場完畢，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後開放）。

二、擴大周邊交通管制範圍：

11月27日18時起，群眾陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制如下：

（一）景福門圓環西側（北往南）外環道。 （二）中山南路（忠孝西路至凱達格蘭大道）北往南快、慢車道全線。（慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道） （三）景福門圓環西側（北往南）內環。 （四）中山南路（愛國東路至凱達格蘭大道）南往北快、慢車道全線。 （五）景福門圓環東側（南往北）內、外環。 （六）仁愛路（中山南路至林森南路）南側慢車道。 （七）信義路（中山南路至林森南路）西往東全線車道。 （八）常德街（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道。

三、官署安全維護區：

為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

警方提醒，活動期間行經管制區域的各路線公車將配合改道，民眾可電洽台北市公共運輸處（02-27274168）或至公運處網站查詢，警方也將隨時透過警察廣播電台插播最新路況。