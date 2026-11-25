民進黨台北市長候選人沈伯洋從昨天起展開為期三天大車掃，今天上午掃南港內湖地區、下午則掃松山信義，相比昨天今天雖然氣溫偏低但未下雨，沈則將毛巾充當圍巾保暖，沿途也遇到許多支持者加油打氣，不過沈直播中也稱又看到民眾比中指，但心情未受影響。

這兩天車掃雖是上班日，但沈伯洋車掃路線沿途仍有不少粉絲「小水滴」沿路在路上為沈加油打氣，昨天更被捕捉到經濟部前部長王美花、太太曾心慧都出現在加油打氣人龍中，而今天上午港湖車掃更聚集許多支持者，高舉應援旗幟，從上午7、8點陸續有民眾聚集，還有人帶著毛孩前來應援，場面熱鬧。

沈伯洋今將「洋流祭」毛巾綁在脖子充當圍巾，沈表示，昨天下雨、風也很大，車掃完頭很痛，今天想說要做好脖子保暖，現在雖然不算有雨但絕對比前幾天冷，呼籲大家要做好保暖措施，也希望今天車速不要太快，因為他車掃習慣想要看每一個人的臉，車速太快會沒有辦法看清楚。

而沈今天車掃路線來到內湖南港，沿途仍有許多民眾應援，在地議員高嘉瑜車掃更沿途高唱「台北順起來」沈還說，「可以把她音量調小嗎？」畫面趣味。沈伯洋沿途也都逐一回應熱情民眾應援，不過行經到半路疑似發現又有民眾對他比中指，再跟旁邊陪車掃議員兼副總幹事李建昌說「剛剛有一個比中指他一直比、比超直」、「我剛剛就想說我比不直不敢比」，不過沈隨即繼續跟支持者揮手，看起來心情未受影響。

沈伯洋今將「洋流祭」毛巾綁在脖子充當圍巾，沈表示，昨天下雨、風也很大，車掃完頭很痛，今天想說要做好脖子保暖，現在雖然不算有雨但絕對比前幾天冷，呼籲大家要做好保暖措施。記者林澔一／攝影

沈伯洋表示希望今天車速不要太快，因為他車掃習慣想要看每一個人的臉，車速太快會沒有辦法看清楚。記者林澔一／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋從昨天起展開為期三天大車掃，今天上午掃南港內湖地區、下午則掃松山信義。記者林澔一／攝影