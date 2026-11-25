選戰倒數，台北市長蔣萬安上午進行中正、萬華區大車掃，下午再轉往士林、北投區；兩選區都被視為藍綠激戰區，蔣萬安陣營今晚終點在士林北藝中心；沈伯洋晚間也在附近舉辦「台北拔頭籌 5席議員陪你走」造勢，相隔不到300公尺，雙方將短兵相接。

蔣萬安上午大車掃，除了在地議員參選人，另由前立委林郁方陪同在戰車車掃上午天氣好轉，多數街道出現民眾沿街加油的熱鬧景象，蔣萬安出發前也把昨天支持者特別設計的紋身貼紙，貼在手上。

由於中正萬華和士林北投2個選區，藍綠進行激戰，大車掃也進入「巷戰」；今天隨行的車，要比昨天松信和中山大同的車掃車小了一號，方便在巷道穿梭。

蔣萬安出發前受訪，媒體也問這兩天車掃，議員坐的車太高，有如在玩「障礙賽」，今天有調整？蔣萬安說，會請團隊再特別留意。也有媒體問車掃時都會在市場小巷周邊繞圈？蔣萬安說，車隊掃街行之有年，其實每一次規畫路線都差不多。

蔣萬安上午車掃結束，下午進到另一激戰區士林北投，晚上再追加上一場「安可場」，晚間用車隊車掃車承德路，一路到開到士林夜市附近的北藝中心；沈伯洋陣營則是晚間在士林前港公園舉辦「台北拔頭籌、5席議員陪你走」造勢，會合點在承德福德宮，恐將短兵相接。