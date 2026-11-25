民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚日開直播並發文，提到11月28日自己會是台北市長，引起熱議，有網友質疑「哪來的自信」選前宣布當選？蔣萬安上午受訪表示，「我還是比較傾向謙卑的面對民主政治」，持續一步一腳印爭取市民認同、支持。

沈伯洋昨天臉書提到11月28日後，他會是台北市政府的人、台北市長，卻有網友諷刺「到底哪來的自信在投票前講這種好像你穩上的口氣啊」、還說第一次看到有人這麼明目張膽說1128後他會是市長。

沈今指出，是想要讓大家看到他勝選的決心，而且朝著勝選道路邁進，差最後一哩路要大家參與，見證歷史也要一起來創造歷史。

蔣萬安上午在中正萬華大車掃前受訪，對於沈伯洋的發文，蔣萬安說，他還是比較傾向謙卑的面對民主政治，持續一步一腳印爭取市民的認同跟支持。

媒體也問，市長的太太石舫亘昨天在士林掃街的時候，唱了一首「親愛的市長」，有聽過這首歌嗎？蔣萬安說，她很喜歡這首歌，常常在家裡滑手機的時候就在聽這一首，昨天最主要是因為下雨，看到很多支持者，擔心安全還有保暖，所以她希望唱歌然後讓支持者能夠開心一些，雖然風大雨大，但也不減大家的熱情。

媒體也追問蔣萬安會唱這首歌？蔣萬安說，還不會，但是太太很喜歡，所以常常會聽這首歌，那昨天她就唱了兩句。

台北市長蔣萬安上午在中正萬華「大車掃」。記者楊正海／攝影