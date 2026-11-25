民進黨台北市長候選人沈伯洋本周晚上直播強化空戰選情，吸引數十萬民眾觀看，更一度站上YouTube即時排行榜，除了闢謠外也回應粉絲問題，沈也預告明天晚上將有神秘來賓出席直播，更直呼大家意想不到，但隨即想到自己日前被造謠，笑稱「該不會是共濟會站一排」，沈今受訪表示，請大家拭目以待。

沈伯洋昨天在直播邀請桃園市長候選人黃世杰合體分享唸書方法，而沈也在直播中預告周四直播將找來神秘大來賓，超乎大家想像，就是大家想不到的來賓，隨後突然大笑想到近日被造謠是共濟會、蜥蜴人，「好像會是共濟會站一排」以此自嘲。

沈今被問到直播效果及周四嘉賓，沈伯洋表示，還是戒慎恐懼，網路上流量不代表是選票，但對他來說讓大家能夠看到這場選舉或讓世界看到台灣現在在進行這樣選舉，都是很正面的事情，那周四的來賓就請大家拭目以待，「明天就可以看到了。」