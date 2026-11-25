選戰倒數，外界關注民進黨台北市長候選人沈伯洋創辦的台灣民主實驗室，申請美國金融家喬治索羅斯（George Soros）的開放社會基金會（ＯＳＦ）相關經費。台北市長蔣萬安上午受訪表示，索羅斯是一個爭議性的人物，沈伯洋為何會去申請他的金援，這才是市民會擔心的事。

針對是否申請索羅斯的相關經費，沈伯洋昨受訪坦言「當然有」，不過他是協會理事長不能支薪，申請經費都是拿給研究單位，「我一毛錢都沒有在口袋裡，因為我於法不能夠拿任何的金錢」。

台北市長蔣萬安上午在中正萬華區大車掃前受訪，媒體問到沈伯洋的台灣民主實驗室有曾經負責索羅斯的補助，做什麼民主實驗，是不是應該要講清楚？是不是民眾擔心的議題？蔣萬安說， 索羅斯在世界各國，尤其在亞洲，是一個爭議性的人物，沈委員為何會去申請他的金援，以及現在、未來是不是還是會繼續跟他聯繫，這才是市民朋友真正關心，而且擔心的事情。

另外，針對沈伯洋曾指台北是一個沒救的地方，水準太低，沈伯洋昨回應改口說不覺得台北真的沒救，沒救的是自己年輕的樣子；對此，蔣萬安說，台北是一座多元、包容、充滿希望還有活力的城市，台北市民也是一樣。很高興看到沈委員改變他的想法，一起擁抱台北的美好。

台北市長蔣萬安上午在中正萬華區大車掃。記者楊正海／攝影