民進黨台北市長候選人沈伯洋強調「不要人身攻擊」，但台北花卉公司副董事長黃子哲指出，2014年當國民黨前副主席連勝文參選台北市長時，沈伯洋當時在臉書對柯文哲毒品防制政見表達不滿，竟留言諷刺「從今天開始，無限期支持神豬，讓台北淪陷！」今年9月沈伯洋巧遇連勝文卻客氣喊學長，是精神錯亂，還是太會演戲？

黃子哲臉書貼文表示，沈伯洋沒回應當年為廢死罵蔡英文蠢這題，但對於過去自己羞辱台北的言論倒是有了說法。沈伯洋表示不會覺得台北沒救，「可能沒救的是我年輕時的嘴巴而已。」

黃子哲說，沈伯洋很機靈，把錯誤推給了年少輕狂，可是2014年沈伯洋已經是32歲的大人了，難道那時嘴巴只有12歲?就算你認定的30多歲是「年輕」管不住嘴，所以口不擇言，但10年後，沈伯洋已經是40多歲的立委了，沈伯洋還是照樣爆粗口對國民黨立委痛罵「智障」、「他媽智商低落」，這一路走來，始終如一。

黃子哲說，會不會沒救的其實不是沈伯洋的嘴，而是沈伯洋的心，沈伯洋對於那些非同道中人，就是充滿著陰狠仇恨的心，所以會用惡毒的言語去羞辱政敵、反對者、甚至牽連整個台北市民，那才是真實的沈伯洋，和現在包裝成溫暖正向的沈伯洋有著滿滿的違和感，彷彿在兩個平行世界。

黃子哲說，這樣諷刺的場景其實還有，今年9月初沈伯洋在市選委會登記參選時巧遇連勝文，雙方禮貌寒暄，沈堆起了可愛笑容和連勝文握手，還主動認了復興小學畢業的學長；但2014年當連勝文參選台北市長時，沈伯洋可是三不五時毫不客氣的對連勝文一頓輸出。

黃子哲說，當時沈伯洋在臉書有一篇發文，表達對柯文哲毒品防制政見的強烈不滿，竟另在留言中諷刺說：「從今天開始，無限期支持神豬，讓台北淪陷！」毫無疑問，沈伯洋對連勝文做了非常惡劣的人身攻擊，同時又意有所指若連勝文當選，就是台北淪陷，他羞辱了連勝文，也輕蔑了民主以及台北市民。

黃子哲說，如今沈伯洋代表民進黨參選台北市長，卻開始喊起「不要人身攻擊」、「對事不對人，不需要針對個人或人格做文章」、「選戰回到正面、理性的政策討論」等論調，昔惡狠狠罵神豬，今客客氣喊學長，還稱要打一場正向理性的選戰，這是精神錯亂，還是太會演戲？

黃子哲說，日前國民黨立委賴士葆罵沈伯洋是人渣，蔣萬安市長認為該言論過激而親自公開道歉，我認為賴士葆委員也應該為這句失言致歉，同樣的，沈伯洋是否也欠連勝文一個道歉呢？

黃子哲說，沈伯洋委員昨日還質疑，為什麼大家怎麼那麼關心他在十幾年前的發文跟留言，一來不妨看看整個綠營如何檢視蔣萬安一、二十年前的博士學位或矽谷律師經歷，若怕熱就不要進廚房；二來歷史不會說謊，會罵人神豬、會羞辱台北市、會為廢死罵蔡英文蠢的沈伯洋，恐怕才是最真實的模樣

黃子哲說，就算現在沈伯洋暫時不當黑熊，但也絕不是隻可愛的小綿羊，而是隻野心勃勃的大野狼。