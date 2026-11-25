選戰最後倒數，台北市長蔣萬安今晚跑完行程後再度「講萬安」，與大家聊聊一天行程心情。對於今天終於與水庫阿姨合照，蔣說，「真的非常驚訝」，當時水庫阿姨很激動跑過來，讓他覺得很開心、很謝謝她。蔣今晚也要告訴水庫阿姨，「放心，只要我當市長的一天，絕對守住翡翠水庫的優質的水質，，絕對不讓它設置光電板。」

蔣萬安也笑稱，今天車掃後，他變成「禮物大富翁」，並一一秀出收到的禮物，除了有支持者送的花，暖暖包等，還有台北府城隍廟送紅綾，還一度引發軒然大波，蔣因怕下雨淋到收起來，卻被網友批不尊重，蔣金晚說，還好府城隍廟主委有受訪還原事實。

另外，蔣萬安也秀出今天收到另外一個令他很感動的禮物，就是一位支持者特地跑過來交給他，上面寫著To市長及市長夫人，是舒緩腰痠腿酸的舒緩霜。

蔣萬安也忍不住透露，這幾天他跟太太回到家是彼此四目相交，蔣萬安還露出「腰痠」的可愛表情，還原他跟太太的對話「你今天哪裡(不舒服)？我是這邊，你是腿，直言這個好像很不錯。」

還有支持者今天車掃時，送給蔣萬安染成金髮的「金喜讚」照片，蔣萬安還應徐巧芯的要求，做出金髮萬安的表情，讓大家直讚對蔣萬安染髮充滿信心！

徐巧芯今也拿出蔣高中時的照片一起車掃，蔣萬安今天也直言「巧芯出賣我了」，徐巧芯也問，有支持者懷疑有去整形？蔣萬安驚訝回，「我都沒有保養，不覺得那時候(高中)皮膚很好，很清純，臉白白的，臉比較圓一點。」

蔣萬安也忍不住透露，這幾天他跟太太回到家是彼此四目相交，蔣萬安還露出「腰痠」的可愛表情，還原他跟太太的對話「你今天哪裡(不舒服)？我是這邊，你是腿，直言這個好像很不錯。」圖／蔣萬安競辦提供

選戰最後倒數，台北市長蔣萬安今晚跑完行程後再度「講萬安」，與大家聊聊一天行程心情。有支持者今車掃時，送給蔣萬安染成金髮的「金喜讚」照片，蔣萬安還應徐巧芯的要求，做出金髮萬安的表情。圖／蔣萬安競辦提供