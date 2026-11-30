國民黨李四川以一一二萬五五五票當選新北市長，昨早從板橋出發啟動車掃謝票。談及市政交接及未來布局，李說，將盡快向新北市長侯友宜討教，市政不會停，一定無縫接軌，近期會陸續確定市政規畫，並進行人事安排。

李四川昨展開「海納百川感恩車掃」，上午行經板橋、中和、永和及新店，下午轉往土城、樹林、新莊、三重及蘆洲，一連走訪九個行政區，沿途有民眾高呼「我們的市長李四川！」

李四川受訪時稱民進黨蘇巧慧是很強、可敬的對手，對於蘇提出的政見，只要是對新北市好的，一定會評估及採用，李點出蘇巧慧提的東北角觀光政策，不排除結合他規畫的東北角濱海健行及自行車道一同納入評估，相互參酌。

李四川透露，開票當晚有與蘇巧慧通電話，蘇仍是立委，未來他將攜手新北藍綠立委，共同為新北各項建設向中央爭取預算，合力建設地方。談及市政下一步，李四川說，侯市長為新北奠定很好基礎，將與議員共同維護市政成果，「做得好的一定好好維持，進行中的盡快完成，仍在規畫階段的會聽取民意精進。」

此次新北議會改選共選出六十八席，過半門檻為卅五席，民進黨以卅一席成為議會第一大黨，國民黨拿下卅席，另民眾黨三席、無黨籍四席，朝野均未過半。若藍白合作可達卅三席，再爭取二席無黨籍議員支持，就可跨越過半門檻；民進黨需再爭取四票，才有機會掌握議長選舉優勢。

民進黨成議會最大黨，府會關係及藍白合作備受關注。李四川強調，與民眾黨的合作從選前、選中到選後從未改變，「在議會一定會藍白合」，包含民眾黨、無黨籍及其他友黨，有信心能合作。

李四川昨感謝侯友宜、黃國昌等人為他賣力輔選，是重要助力。從政多年首度投入選舉，李四川妻子蔡碧雲從幕後走到台前，陪伴丈夫走過選戰洗禮。李四川說，全家第一次面對選舉，妻子承受的壓力比她大，妻子到市場掃街次數不比他少，「看起來她還比我受歡迎」。