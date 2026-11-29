民眾黨新北市議員陳世軒此次以近6萬票高票連任，今天在新莊展開謝票。被問及李四川贏蘇巧慧6萬多票，藍白合是否起到關鍵作用？陳世軒表示，民眾黨的票數確實扮演最關鍵的那塊拼圖，但是並不是任何一個人的功勞，而是新北市民所做的選擇。

新北市第三選區市議員選舉，民眾黨提名的現任市議員陳世軒面對國民黨、民進黨雙方聯合配票夾殺下，不僅順利連任還拿下59540票，成為全新北市議員也是全國縣市議員最高票。

陳世軒今天下午在新莊展開謝票之旅時表示，要好好的謝謝新莊的鄉親好朋友，第一站會在南新莊的後港新公園，因為這也是他這一任期的大政績之一，所以希望可以在我的政績的地方發紅包袋給我們的鄉親，來跟大家分享這個喜悅，最重要的是要謝謝大家。

關於此次票數創下全國縣市議員最高票，外界期待是否會參選新莊的立委，陳世軒被問及時表示，昨天剛開完票就已經開始處理很多新莊市民的需求，到現在都還沒有休息，現在問2028年立委的這些問題，TEMPO真的有點太快了。

陳世軒說，得到第一高票內心非常的喜悅，但隨之而來的就是更重的責任，在這一次的選戰中我觀察到，選民希望看見的是在議會理性問政、以理服人，在地方上可以紮實的服務所有的市民，不噴政治口水、不炒作意識形態。過去兩年台灣社會非常的撕裂，各個政黨的支持者非常的對立，這個現象應該要停止，回到台灣人民心中所渴望的和諧社會，共同為了民生、市民的福祉來共同努力，這才是社會所希望看見的。

國民黨新北市長候選人李四川在這次市長選舉中，以6萬多票差距險勝蘇巧慧，而陳世軒的票數也拿了近6萬票，是否會覺得這一次藍白合起關鍵作用？陳世軒表示，確實在雙北市長選舉中，民眾黨的票數扮演到了最關鍵的那一塊拼圖。但這件事並不是任何一個人的功勞，而是新北市民所做的選擇，大家期待的是看到國民黨的市長參選人提出來的政見，以及民眾黨議員可以進到議會去監督，這是大家希望看見的，我們都是為新北市民的福祉而努力。

另外林子宇、陳怡君都順利當選，民眾黨共三席將可在議會成立黨團，被問及未來有什麼樣的規劃？陳世軒表示子宇以及怡君都是非常優秀的人才，過去在議會在裡面只有他一席，很多的事情在發聲上面力道上面會些許不足，有了她們兩位的加入，相信民眾黨在議會裡面絕對可以扮演稱職的監督角色，也會提出更多對於新北市市民正面的政見，在議會裡面一一去落實。例如交通改革的提案、對於孩子的照顧，過去都跟子宇及怡君做了很多討論，民眾黨在議會裡面一定會好好的努力，讓所有市民朋友看得到。