新北市長選舉落幕，國民黨李四川擊敗民進黨蘇巧慧，成功拿下市長寶座。由於蘇巧慧選前曾在部分民調中領先，結果讓不少支持者感到意外。有網友發文詢問她究竟輸在哪裡，其中候選人的行政資歷、政見會表現及選前投資案爭議，都成為討論焦點。

一名網友在Threads發文直言「我就想問我們蘇巧慧到底是哪裡沒有贏李四川」，吸引大批網友熱議。有人對選舉結果感到不解，也有人認為，李四川過去的行政經歷及工程專業是其優勢，紛紛表示「李四川本來就是人才」、「你質疑李四川的能力？」、「李四川政見發表會超強，你有看嗎？」

回顧選前的新北市長公辦政見發表會，文化大學廣告系教授鈕則勳曾指出，李四川幾乎全程未看稿，並搭配手勢及手板說明政見，將複雜的政策內容化繁為簡，表現出乎外界意料。

另一方面，蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的曠世智能獲得政府約4500萬元投資一事，也曾在選戰期間引發利益迴避爭議。選後有網友再度提及此事，直言「輸在她妹4500萬啦！投不下去」，另有人表示「李四川工程建設經驗很足夠，蘇巧慧她家人的爭議從沒有正面回應，這就是敗筆」。

從網友留言來看，李四川的工程建設經驗及政見會表現獲得部分選民肯定，而蘇巧慧胞妹任職公司獲4500萬元政府投資所引發的爭議，則是部分網友難以支持蘇巧慧的原因。

也有支持蘇巧慧的網友將選舉結果與選民的年齡結構、長期政治傾向等因素連結，對於選舉結果持不同看法。根據開票結果，李四川獲得112萬555票，蘇巧慧則拿下105萬5630票，兩人相差6萬4925票。