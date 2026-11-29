國民黨李四川昨天當選新北市長，從政多年首度投入選舉，妻子蔡碧雲也從幕後走到台前，陪伴丈夫走過選戰。李四川今天一早展開謝票車掃，談及妻子這段時間的付出，坦言這不只是他第一次參選，也是全家第一次面對選舉，太太承受的壓力可能比自己更大，還笑稱太太到市場掃街的次數不比自己少，「看起來她還比我受歡迎」。

蔡碧雲選前之夜驚喜登台獻花，在台下支持者起鬨下與李四川擁吻，昨天開票之夜也陪同李四川進入競選總部，一同登台分享勝選喜悅。李四川昨晚致詞時特別感謝妻子及家人，直言家人是他最好的後盾。

李四川今天受訪表示，這次選舉是他頭一次，也是家裡頭一次碰到選舉，太太承受的壓力也許比他更大。他說，太太支撐了整個家，過去自己擔任公務人員期間，家中大小事也都是由妻子照顧。

除了照顧家庭，蔡碧雲此次也親自投入選戰，走進市場向民眾拜票。李四川說，太太到市場掃街的次數大概也不比他少，更笑稱「看起來她還比我受歡迎」，再次感謝妻子這段時間的幫忙。

選戰落幕，李四川說，現階段最重要的仍是感謝新北市民在這次選舉給予的支持，因此今天一早就展開謝票，接下來也會盡快向新北市長侯友宜討教，讓市政無縫接軌。