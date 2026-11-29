國民黨李四川昨天當選新北市長，但國民黨在新北市議會未能取得過半席次，未來府會關係及藍白合作備受關注。李四川今天展開謝票車掃，受訪時強調，與民眾黨的合作從選前、選中到選後從未改變，「在議會當然我們一定會藍白合」，不僅是民眾黨，對於無黨籍及其他友黨，他也有信心在議會合作，共同為新北市建設努力。

此次新北市長選戰藍白合作，談及致勝關鍵，李四川再度感謝民眾黨主席黃國昌及民眾黨所有好朋友給予全力支持。他認為，若談到選舉資源，自己與民進黨新北市長候選人蘇巧慧可能相差許多，但選舉就是選賢與能，除了許多好朋友幫忙，過去在台北縣及新北市累積的市政成果，或許也是獲得市民肯定的原因。

至於藍白合作是否延續至新北市議會，李四川表示，從選舉開始至今，他與黃國昌及民眾黨所有議員候選人的合作，從選前、選中到選後都沒有改變，未來在議會不只會藍白合，對於無黨籍及所有友黨，也有信心能夠合作，為新北市的建設及未來共同努力。

此外，國民黨此次縣市長選舉失利，外界關注黨主席鄭麗文是否應進行黨務高層改組甚至請辭。李四川未正面回應，僅表示現階段最主要的工作仍是謝票，並盡快處理市政規畫，至於黨務部分，則尊重黨的決定。