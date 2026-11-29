2026九合一大選落幕，國民黨李四川以112萬餘票擊敗民進黨蘇巧慧，成功當選新北市長。選後有網友在社群平台Threads發文詢問：「不要說我們偏頗，誰可以告訴我李四川有什麼實際的成績？真心想知道。」貼文引來不少網友細數李四川過去參與的建設，從捷運、橋梁、河川整治，到台北大巨蛋、輝達進駐北士科，都有他的身影。

網友紛紛表示，「北捷的三環三線、北士科、大巨蛋是他參與規劃跟監工的，然後蓋了很多橋跟調整道路跟河川整治，在高雄也是治水有成」、「求學時期很常看到李四川整治河川與道路工程的照片，還有建運動中心」。

還有網友透露，自己曾試著整理李四川經手的工程，「滑鼠滾輪要滾好幾頁，而且早期的AI還說網路沒紀錄細項。」

除了公共建設，李四川從基層公務員一路升遷的經歷也成為討論焦點，有網友認為，「他是從基層開始做起苦幹實幹出身的」，也有人形容，「川伯是最強的市政執行者，雖然沒有包裝、不會閃閃發亮，但他是鑽石。」

李四川有什麼政績？從1280月票到台北大巨蛋

現年68歲的李四川出生於屏東小琉球，1981年退伍後進入台北市政府工務局，從基層工程人員做起，早期曾參與台北小巨蛋、貓空纜車等工程，後來陸續擔任台北縣副縣長、新北市副市長、行政院秘書長、高雄市副市長及台北市副市長。

李四川在此次新北市長公辦政見會上透露，過去在台北縣、新北市服務期間，曾帶領團隊改善29區共69處易淹水地區，推動板橋光復橋抬高工程，並與前新北市長朱立倫共同規劃捷運「三環三線」。不少通勤族熟悉的TPASS 1200元月票，其前身為2018年推出的雙北1280元定期票，李四川表示，他當時曾與台北市副市長鄧家基協調推動。此外，為了興建新北市立土城醫院，他也曾協助處理2200多座墳墓的遷移問題，該院於2020年正式營運。

2018年底，李四川南下擔任高雄市副市長。根據高雄市政府工務局2019年業務報告，李四川親自督導道路工程品質，導入施工責任制、即時監控及瀝青廠源頭管理。僅2019年1月至8月底，高雄市工務局就完成203條重要道路改善工程，面積約216.9萬平方公尺。

2022年底，李四川獲台北市長蔣萬安延攬，出任台北市副市長，接手延宕多年的大巨蛋工程。大巨蛋於2023年取得使用執照，同年11月舉辦首場開放萬人觀賽的棒球賽，後續也成為大型演唱會場地。至於輝達（NVIDIA）海外總部進駐北士科一案，李四川也參與土地契約及跨機關協調。

值得一提的是，李四川的工程及行政能力過去也曾獲綠營人士肯定。

2018年4月17日，時任行政院長賴清德與時任新北市副市長李四川一同出席淡海新市鎮配水池啟用典禮。賴清德當時提到，過去自己擔任台南市長期間，身為行政院秘書長的李四川曾親自到台南安南區了解土地污染問題，也相當關心當地居民的醫療照護，讓他十分感動。

有趣的是，賴清德當時還話鋒一轉，開玩笑表示有一件事讓他對李四川感到失望，「我以為你會出來選新北市長！」一席話讓現場哄堂大笑。

賴清德（右）出席台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮，在台上致詞時，賴院長感謝新北市副市長李四川（左）在行政院秘書長任內時對台南市的幫忙，隨後說：但是你也讓我失望了！我以為你會出來選新北市長。記者蘇健忠／攝影

8年過去，曾經擔任3個直轄市副市長的李四川，如今正式贏得新北市長選舉，將從過去協助市長推動建設的角色，轉為主導新北市未來4年的施政方向。