國民黨李四川昨天當選新北市長，今天一早隨即展開「海納百川感恩車掃」謝票行程。談及市政交接及未來布局，李四川表示，將盡快向新北市長侯友宜討教，強調「市政我們不會停」，一定會無縫接軌，這幾天也會陸續確定市政規畫，並進行人事安排。

李四川先是感謝侯友宜這段期間的幫忙，無論陸戰、空戰，侯友宜都站在選戰第一線，他昨天也提到，侯友宜這次選舉可能比自己參選時還辛苦，再度向侯友宜表達感謝。

談及新北市政下一步，李四川認為，侯友宜已為新北奠定很好的基礎，未來將與議員共同維護市政成果，「做好的我一定會好好的把它照顧好，正在進行的我一定會盡快的把它完成，規畫的我一定會聽取民意來精進。」

李四川也透露，這幾天將把市政相關規畫陸續確定，有些人事安排也會再行進行，並盡快向侯友宜討教，讓市政無縫接軌。

談及此次選戰致勝關鍵，李四川認為，除了許多好朋友的幫忙，過去無論在台北縣或新北市任職期間，累積的市政成果或許也是市民給予肯定的原因，未來仍會秉持相同精神，好好為新北市民服務。