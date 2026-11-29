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李四川稱蘇巧慧是可敬對手 點名東北角觀光政見納入評估
國民黨李四川昨天當選新北市長，昨晚勝選感言提及，民進黨新北市長候選人蘇巧慧提出的政見，只要對新北有利，他一定會採用。李四川今天一早展開謝票車掃，受訪時稱蘇巧慧是很強、也是可敬的對手，更具體點名蘇巧慧提出的東北角觀光政策，未來將結合自己規畫的東北角濱海健行及自行車道納入評估。
蘇巧慧昨天稱讚李四川是很強的對手，並表示自己也盡了超過百分的努力。李四川今天受訪回應，感謝蘇巧慧，她也是一個很強、且可敬的對手，對於蘇提出的政見，只要是對新北市好的，他一定會評估及採用。
至於哪些政見可納入未來施政規畫？李四川指出，包括蘇巧慧提出的東北角觀光政策，過去在台北縣時期就曾提出相關政策，未來會與自己規畫的東北角濱海健行及自行車道一併評估，相互參酌。
李四川也透露，昨晚與蘇巧慧通電話時就曾談及，蘇目前仍是立法委員，未來他將結合新北市不分藍綠的所有立委，盼大家共同為新北市各項建設向中央爭取預算，一起建設新北市。
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