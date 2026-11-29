九合一選舉落幕，民進黨新北市長候選人蘇巧慧未能成功翻轉新北，今天她展開車隊掃街謝票，雖然她發表感言時表示哭一天就好，不過她今天樹林車掃時，有不少民眾沿街送暖，高舉「蘇巧慧加油標語」，也讓蘇巧慧忍不住紅了眼眶，在車上頻頻拭淚，也讓收看直播的網友不捨。

蘇巧慧今天從樹林區開始展開車掃謝票，支持者沿途熱情揮手、加油，有人不捨她落選，讓她忍不住紅了眼眶。面對民眾的鼓勵，她也頻頻揮手致意，感謝大家在選戰期間的支持與陪伴。

蘇巧慧邊車掃邊拭淚，讓網友相當不捨直呼「可以哭泣但不會放棄！」、「時間還不夠讓大家認識你，下一次一定能贏」，也有網友說，要陪蘇巧慧一起哭。